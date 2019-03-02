Испанские семьи возвращаются из Украины с детьми от суррогатных матерей

Более трёх десятков семей, которые не могли выехать из Украины с новорождёнными детьми от суррогатных матерей, начали возвращаться в Испанию. Для некоторых процесс затянулся на несколько месяцев, пишет La Vanguardia.

17 февраля консульство Испании в Киеве возобновило регистрацию детей и выдачу разрешений на их выезд в Испанию. Тем не менее, в представительстве в дальнейшем не намерены выдавать подобные документы. К тому же, было поставлено условие о том, что ребёнок должен получить украинский паспорт. Ещё один вариант, чтобы вывезти ребёнка – наличие судебного решения о его происхождении. В Украине получить такой документ не представляется возможным.

Родители недовольны введёнными требованиями. По прибытии в Испанию с ребёнком, имеющим украинское гражданство, им предстоит пройти ряд длительных бюрократических процедур, либо требовать оформления испанского гражданства в судебном порядке.

С другой стороны, точное количество семей, столкнувшихся с подобной ситуацией, неизвестно. В 2017 году в Киеве было зарегистрировано 270 испанских детей. Ожидается, что в ближайшие месяцы родится около сотни детей от суррогатных матерей. Смогут ли они получить документы, пока не ясно.

По словам испанских родителей, оформление украинского паспорта может занять несколько месяцев. Ранее для регистрации ребёнка в посольстве требовались лишь результаты теста ДНК, подтверждающие отцовство.

Родители призывают испанское правительство учитывать имеющиеся судебные прецеденты. Так, Европейский суд по правам человека постановил, что в подобных случаях регистрация должна производиться «для блага детей». Испанцы подчёркивают, что в случае если ребёнок останется в Украине без родителей, он отправится в детдом.

К украинским суррогатным матерями, как правило, обращаются представители среднего класса, которые не могут позволить себе эту услугу в таких странах как США или Канада. В Министерстве иностранных дел на протяжении многих лет призывают испанские пары отказаться от суррогатного материнства, которое в Испании, в отличие от Украины, запрещено.