Испанские ресторанные критики набросились на Гордона Рамзи и Джейми Оливера

Так, в своей остроумной рецензии критик Ана Вега напала на Гордона Рамзи, Джейми Оливера и Марко Пьера Уайта, а также некоторых других мировых знаменитостей. Рамзи, на счету которого 14 звезд "Мишлен", Вега раскритиковала за его видение паэльи. По ее словам, в интерпретации Рамзи традиционное блюдо превратилось в "нечто, что нельзя даже назвать смесью риса с чем-то еще". Кроме того, Вега обвинила кулинара в том, что он не может отличить ингредиенты мексиканской кухни от испанской.

Следующим на очереди стал Джейми Оливер, которому досталось за его "испанглийскую паэлью" и гаспачо "печального цвета". Пьер Уайт, в свою очередь, был подвергнут критике за его слова о том, что "лучшую в Испании паэлью готовят на севере страны", а австралийский шеф-повар Джон Тород был высмеян за "готовку под звуки испанской гитары" – по словам кулинара, так он пытается "найти своего внутреннего испанца". Последними под раздачу попали Дэвид Чанг с его версией традиционного блюда фидеуа на основе мелкой вермишели и Санджив Капур, автор "психоделической тортильи".