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          Новости Испании » Новости » Общество » Испанские правозащитники требуют обратить внимание на проблему "женщин-мулов"

          Испанские правозащитники требуют обратить внимание на проблему "женщин-мулов"

          16:09 03.11.2017

          Защитники прав человека в Испании бьют тревогу в связи с широко распространенной практикой работы так называемых "женщин-мулов" – жительниц Марокко, которые транспортируют тяжелые грузы через границу на собственных спинах, зачастую рискуя жизнью. В этом году погибли уже четыре женщины. Активисты по обе стороны границы называют подобную деятельность "унизительной и несовместимой с человеческим достоинством".

          В предрассветные часы женщины собираются в очередь у пешеходного пограничного пункта между марокканским городом Фнидк и портом испанского анклава Сеута, где товары не облагаются налогом. После проверки они попадают на маленький 18-километровый участок испанской территории. Их следующая остановка – тоговая зона, построенная в 2004 году возле таможни во избежание скопления тысяч марокканских торговцев в центре города. Здесь находятся огромные ангары, заполненные самыми разными товарами, в том числе одеждой китайского производства, предметами быта и едой. Цены обозначены в евро, однако расплачиваются все марокканскими дирхамами.

          У дверей складов "мулы" ждут дальнейших инструкций. Они ничего не обменивают и не покупают: их задача заключается исключительно в транспортировке груза. Женщины привязывают к себе веревками тяжелые сумки и получают чек, в котором указана сумма причитающегося им "гонорара" за доставку. После этого они направляются обратно во Фнидк, власти которого не облагают налогом товары, пронесенные через границу пешком. Обычно за подобные услуги женщины получают несколько десятков евро.

          По приблизительным подсчетам, по этому маршруту регулярно проходит 15 000 женщин. Впрочем, недавно власти Испании установили дневной лимит в 4 000 человек. 

          Власти закрывают глаза на подобную систему работы, однако активисты заявляют, что женщины подвергаются эксплуатации. "Мы пытаемся показать, что они являются жертвами организованных контрабандистских структур, которые обслуживают интересы нескольких лиц, связанных с местными властями", - пояснил Мохамед Бенаисса, председатель Северной обсерватории прав человека. "В состав лобби входят контрабандисты из Сеуты, которые платят взятки таможенникам, чтобы те пропустили товар через границу, а также участникам схемы из Фнидека, хранящим грузы в гаражах перед их дальнейшим распределением", - отметил Бенаисса.

          Данная схема торговли породила еще один незаконный бизнес, связанный с продажей прописки "мулам". По условиям соглашения между Испанией и Марокко, гражданам последнего, проживающим в четырех городах неподалеку от границы, для попадания в Сеуту не нужна виза. 65% женщин, занимающихся транспортировкой грузов, живут в других районах, и за регистрацию в четырех вышеупомянутых муниципалитетах они платят внушительные взятки в размере 300-500 евро.

          Марокканские чиновники неоднократно заявляли о своих намерениях исправить ситуацию, однако активисты утверждают, что власть имущие зачастую сами вовлечены в этот бизнес. "В прошлом представителей власти действительно штрафовали за подобную деятельность", - заключил Бенаисса.

          Темы: Общество

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