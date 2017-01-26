Испанские медики разработали протокол для определения следов наркотиков

В андалусской клинике Hospital Costa del Sol был создан особый протокол для определения следов наркотиков, которые в последнее время все чаще используются злоумышленниками для последующего совершения насилия. Для проведения данного анализа, первого в своем роде в Испании, у пациентов берут образцы крови, волос и мочи, по которым можно определить, давали ли жертве, например, печально известную и достаточно широко распространенную "бурундангу", наркотик на основе скополамина. Он влияет на нервную систему и лишает жертву воли, после чего она теряет сознание на срок до 24 часов.

Поводом для введения в действие нового протокола стал пугающе заметный рост числа случаев изнасилования: так, в одной только Малаге в прошедшем году количество подобных эпизодов увеличилось на 35%. Во время зимних праздников жертвами изнасилования стали сразу две девушки: 19-летняя британка подверглась ему в Марбелье, а еще одна 20-летняя иностранка – в Эстепоне. В основном вышеупомянутые анализы разработаны именно для таких случаев, однако полиция также заметила, что наркотики все чаще используются при ограблениях и других преступлениях.