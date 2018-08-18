Испанские коллекционеры гоняются за редкими монетами с изображением Франко

Эксперты в области нумизматики говорят о том, что в последние месяцы наблюдается небывалая «лихорадка» среди коллекционеров, которые ищут песеты с изображением Франсиско Франко и короля Хуана Карлоса.

В некоторых случаях стоимость может достигать 20 тысяч евро. Как поясняют специалисты, речь идёт об очень редких экземплярах, которые были отчеканены в определённый год. К тому же, отмечается, что эти монеты не были в обращении, что означает, что они вряд ли могли попасть к обычным жителям Испании.

С 1867 года для изготовления песет использовалась особая система. На них указывали две даты: год выпуска, обычно расположенный на анверсе, и год чеканки в виде пары крохотных звёздочек на реверсе, которые можно рассмотреть только под лупой. На одной из таких звёздочек указано число 19, на второй – число, соответствующее году.

Особо ценные монеты с изображением Франко относятся к редким партиям тиражом 15-20 штук с годами чеканки 1951 или 1952.