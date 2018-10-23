Испанские города берут пример с Барселоны, создавая правила движения для электросамокатов

Генеральная транспортная дирекция Испании продолжает работу над созданием единых правил, которые бы регулировали движение электросамокатов и других городских средств передвижения. Общие правила будут дополнены местным нормами.

Барселона стала одним из первых городов в стране, где были приняты правила для электросамокатов. Они являются одними из наиболее развёрнутых. Нормы были разработаны год назад и изначально касались, в первую очередь, сегвеев и других средств передвижения, которые предлагали туристические компании. На фоне стремительного увеличения количества самокатов в городе, те же самые правила стали применяться и к ним.

Среди главных правил – запрет движения на самокатах и других индивидуальных средствах передвижения по тротуарам. По примеру каталонской столицы, в других городах Испании самокаты также начали перенаправлять на велодорожки.

Пока в большинстве городов Испании не хватает правовой базы, чтобы применять санкции к нарушителям на электросамокатах. Транспортная дирекция в сотрудничестве с местными администрациями работает над тем, что разработать единые нормы, включить электросамокаты в законодательство о дорожном движении и ввести единую классификацию по мощности и развиваемой скорости.