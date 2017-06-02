Испанские дети смогут носить фамилии своих матерей

Борцам за равноправие полов удалось одержать серьезную победу: отныне родители испанских новорожденных смогут выбирать, какая фамилия будет записана в метрике первой – отцовская или материнская. Испанки после замужества не меняют фамилию, а младенцам присваиваются двойные. Первой раньше автоматически ставилась фамилия отца, однако с 30 июня вместо нее можно будет указать материнскую.

Несмотря на то, что в 2000 году в закон были внесены поправки, позволяющие поменять привычный порядок фамилий, записать первой фамилию матери можно было только с согласия обоих родителей, и в случае возникновения споров отцовская ставилась на первое место автоматически.

Принятую меру в стране восприняли как важный шаг на пути к равенству полов. "Изменения не повлекут за собой значительного увеличения объемов работы или задержек, так как по умолчанию считается, что в большинстве случаев родители будут придерживаться одинакового мнения", - отметил пресс-секретарь Министерства юстиции. В противном случае вопрос будет передан на рассмотрение судье отдела записи актов гражданского состояния. В этом случае с большой долей вероятности конечный порядок фамилий будет определен по алфавитному принципу.

Объединения, ведущие активную борьбу с гендерным насилием, тепло встретили данную инициативу. "Для детей женщин, которые были убиты своими супругами или подвергались насилию с их стороны, носить фамилию агрессора – настоящая травма", - отметила председатель группы организаций COMPI Консуэло Абриль.