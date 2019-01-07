Испанские дети хотят быть блогерами и комьюнити-менеджерами

Результаты исследования фонда CINNED и компании People Excellence, показали, что большинство испанских детей (40%) не определились с выбором профессии, в то время как 12% отдают предпочтения новым профессиям и хотят стать видеоблогерами, инфлюэнсерами и комьюнити-менеджерами.

Как отмечают в CINNED, «профессии будущего» с каждым годом всё более востребованы, в связи с чем учреждениям образования следует подстраиваться под эти тенденции и предлагать специальную подготовку в новых областях.

В ходе опроса юным испанцам также задавали вопросы об основных критериях при выборе профессии. 58% респондентов заявили, что хотели бы заниматься работой, которая предполагала бы активное взаимодействие с другими людьми и получение новых впечатлений. 55% считает важным, чтобы компании были ответственными и инновационными, при этом 68% выделяет уважение к окружающей среде. 54% назвали в числе ключевых факторов интересные задачи, 50% – хорошую рабочую атмосферу.

Также детям предложили подумать об идеальном начальстве. 65% сообщили, что хотели бы работать под руководством лидеров с высоким уровнем эмоционального интеллекта, 40% придаёт важность близким и доверительным отношениям с начальством, а также возможности постоянно учиться у старших сотрудников. 57% заявили, что лучшей благодарностью за работу является признание усилий.

В CINNED указывают на то, что глубокие изменения и цифровая трансформация будут происходить в Испании на протяжении некоторого времени, в связи с чем будут востребованы профессии, связанные с IT-технологиями, в особенности находящиеся на стыке с другими областями, такими как финансы, экономика, право, медицина или биохимия.