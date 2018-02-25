Испанские депутаты переоделись в футболки с женской грудью

Председатель испанского конгресса Ана Пастор критично отозвалась об использовании некоторыми депутатами футболок с изображением женской груди в поддержку определённых идей. Она порекомендовала надеть футболки с принтом «женских мозгов».

На прошлой неделе в такой футболке на заседании конгресса выступила представитель партии Podemos София Кастаньон. Рисунок на был разделён на две половины, на одной из которых была изображена женская грудь, а на другой – мужская. Изображения связаны с дебатами вокруг законов о защите ЛГБТИ-сообщества.

Председатель палаты депутатов, воспользовавшись случаем, также посетовала на то, что на заседаниях Конгресса иногда поднимаются посредственные темы, а депутаты бросаются лозунгами, чтобы получить голоса, когда до голосования ещё далеко.