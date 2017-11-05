Испанские бабушки и дедушки тратят на отпуск с внуками более 600 евро

Отпуск с внуками обходится испанским бабушкам и дедушкам в круглую сумму: по данным анализа, проведенного порталом Jetcost.es, они тратят в среднем по 604 евро на каждого ребенка, пишет газета ABC.

Команда Jetcost провела опрос о семейном отдыхе среди европейских семей с детьми. В анкетировании приняли участие по 500 бабушек и дедушек из Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии и Франции. В число респондентов вошли люди старше 50 лет, имеющие по крайней мере одного внука в возрасте до 15 лет, с которым они провели отпуск.

Результаты опроса показали, что 65% представителей старшего поколения оплатили поездку полностью. Средняя названная ими сумма расходов с учетом дороги, проживания, развлечений, питания, игрушек и разообразных мелочей составила 604 евро. 48% опрошенных поехали отдыхать с внуками, так как родители последних не могли этого сделать из-за недостаточного количества дней отпуска; 33% назвали причиной отсутствие у родителей возможности оплатить каникулы, а еще 26% таким образом решили предоставить своим детям время для себя.

Что касается национального деления, то первое место по объему затрат на отпуск с внуками заняли немцы с показателем в 736 евро. За ними следуют британцы (700 евро), испанцы (604), итальянцы (440), португальцы (436) и французы (415 евро).

"Очень хорошо, что бабушки и дедушки могут отправиться в отпуск вместе с внуками и провести несколько дней с семьей, однако крайне важно не злоупотреблять их щедростью, так как обычно они склонны оплачивать все расходы сами. Мы обращаемся к родителям с просьбой взять на себя часть других задач, если они не могут вложиться в организацию каникул финансово, чтобы все бремя забот не ложилось на бабушек и дедушек", подчеркнули представители JetCost.