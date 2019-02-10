Испанская топ-модель 80-х оказалась на улице

Настасья Урбано, которая в 1980-е была одной из самых востребованных испанских моделей, осталась без крыши над головой. На пике карьеры она была лицом таких марок как Yves Saint Laurent и Revlon, работала в Милане, Лондоне и Париже, а затем потеряла всё и была вынуждена спать на улицах родной Барселоны.

Бывшая модель дала интервью газете El Periódico de Cataluña, в котором рассказала, что в лучшие годы ей платили по миллиону долларов в год. В те времена она жила в Нью-Йорке, а сейчас, после того как её трижды выселяли из съёмных квартир, ей приходится спать на полу возле банкоматов или у друзей, когда у них есть возможность приютить её.

57-летняя Урбано винит во всём мужа, который оставил её без денег. По словам женщины, единственное, за что она ему благодарна, – двое совместных детей. Экс-модель заявила, что супруг подавлял её, тратил её деньги и лишил имущества. Урбано рассказала, что занималась низкооплачиваемой работой, убирала в домах, смотрела за детьми, но этого часто не хватало на жильё и еду.

Урбано добавила, что не захотела обращаться за помощью к детям, чтобы не становиться для них обузой.

После того как история бездомной модели получила огласку в прессе, один из её друзей решил запустить сбор средств на портале GoFundMe. Когда сумма превысила 3 тысяч евро, Урбано обратилась к своим благодетелям со словами благодарности за то, что ей «дали второй шанс в жизни».