Испанская система здравоохранения – самая эффективная в Европе

В мировом рейтинге Испания повторила свой прошлогодний результат и уступила лишь Гонконгу и Сингапуру. Индекс эффективности испанской системы составил 69,3. Для его расчёта использовались разные показатели, в том числе, расходы на здравоохранение и ожидаемая продолжительность жизни. Так, в Испании на систему здравоохранения уходит 9,2% ВВП, что составляет, по данным Bloomberg, 2 354 доллара (около 2 000 евро) на душу населения, а ожидаемая продолжительность жизни испанцев – 82,8 лет. При этом лидеры рейтинга тратят на здравоохранение меньше, чем Испания: Гонконг – 5,7% ВВП, или 2 222 доллара, Сингапур – 4,3% ВВП, или 2 280 долларов на душу населения .

Всего были проанализированы системы здравоохранения в 56 государствах. В тройку стран с самой низкой эффективностью вошли Азербайджан, США и Болгария.