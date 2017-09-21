Испанская школа заказала в Burger King 300 гамбургеров для детей

В минувшую среду руководство одной из школ Эстепоны (Малага) заказало 300 обедов из фастфуд-ресторана Burger King для учеников младших и средних классов в связи с отсутствием поваров в штате. Как сообщает El País, общая стоимость доставки составила 1 200 евро.

Начало учебного года ознаменовалось разногласиями с Ассоциацией родителей школьников (AMPA). По мнению вице-председателя объединения AMPA Tres Banderas Марии Хосе Медель, в школе Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен вакантными остаются 2 из 3 позиций в штате столовой. На момент начала учебного года 11 сентября в ней работала только одна женщина-повар. В среду из-за недомогания она не смогла выйти на работу, а помощник, направленный из другого образовательного центра Эстепоны, не мог в одиночку справиться с необходимыми задачами, поэтому вопрос организации питания для 300 детей в возрасте от 3 до 12 лет встал особенно остро. По словам Медель, власти не оказали содействия в решении этой проблемы, после чего руководство и решило заказать фастфуд.

Родители отмечают, что нехватка персонала на кухне – проблема давняя, и аналогичные ситуации возникали и раньше. "Иногда в столовой приходилось помогать даже мамам", рассказала Медель.

Представители Департамента образования Малаги сообщили, что в последующие дни для организации питания была нанята кейтеринговая компания, обслуживающая и другие местные школы. Родители, в свою очередь, потребовали решить проблему и закрыть вакантные места, чтобы столовая могла нормально функционировать.

Глава Андалусского государственного бюро по вопросам образования Хуан Мануэль Лопес заявил, что речь идет об отдельно взятом случае, а не о тенденции. "Впрочем, мы должны будем проанализировать эту ситуацию, чтобы подобных ситуаций больше не возникало", - добавил чиновник.