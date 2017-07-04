Испанская прокуратура хочет посадить мужа инфанты Кристины на 14 лет

Испанская прокуратура обратилась к суду с требованием увеличить общий срок тюремного заключения для Иньяки Урдангарина - мужа инфанты Кристины, сестры короля Испании Фелипе - до 14,5 лет.

Урдангарина обвиняют в заключении сделок с коррумпированными чиновниками в Валенсии, Мадриде и на Балеарских островах с целью хищения средств налогоплательщиков. В 2004 году Урдангарин возглавил благотворительную организацию Noos Institute, основанную еще в 1994 году. А его супруга принцесса Кристина была членом правления организации. Дело было возбуждено в 2010 году. За эти 6 лет Noos получил несколько общественных заказов на организацию спортивных и туристических мероприятий. Организация сильно завышала стоимость проектов и выводила полученные деньги на банковские счета Урдангарина в офшорах.

В феврале суд города Пальма-де-Майорка оправдал инфанту Кристину по делу о финансовых махинациях в институте Noos и приговорил к шести годам и трем месяцам тюрьмы и штрафу самого Урдангарина. Его коллега Диего Торрес приговорен к восьми годам и шести месяцам заключения и штрафу.

Прокуратура в понедельник заявила, что просит суд высшей инстанции, где обжалован приговор, увеличить срок до 14,5 лет для Урдангарина.