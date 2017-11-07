Испанская полиция усилит меры по защите удостоверений личности

В частности, нововведения коснутся его использования в цифровой среде: постепенно содержащиеся в документах электронные сертификаты будут заменены, чтобы обеспечить максимальную безопасность держателям электронных подписей. Внедрение этой превентивной меры начнется в ближайшем будущем.