Испанская полиция сможет просматривать телефоны участников ДТП

Испанская полиция получила право изучать содержимое мобильных телефонов водителей, попавших в аварию. В том числе полицейские смогут проверять текстовые и голосовые сообщения в любых мессенджерах и соцсетях, включая WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter. Это позволит установить, пользовался ли водитель телефоном во время вождения, что строго запрещено, и могли ли это спровоцировать ДТП.