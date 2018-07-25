Испанская полиция предупредила об опасности челленджа In My Feelings

Полиция Испании призывает водителей к благоразумию и соблюдению ПДД на фоне популярности танцевального челленджа под песню рэпера Дрэйка In My Feelings, участники которого представляют опасность для себя и окружающих.

В социальных сетях в последнее время появилось множество видеороликов, на которых люди выходят из машины, чтобы станцевать. Часть участников челленджа делает это прямо на ходу, пытаясь в танце успеть за движущимся автомобилем, при этом многие сразу падают на проезжую часть. В некоторых случаях челлендж заканчивается ДТП: автомобили могут врезаться в столб или наехать на пешехода.

Мосос-д'Эскуадра опубликовали на своей странице в Twitter пост, в котором предупредили, что такое развлечение не только является опасным, но и может привести к санкциям. Каталонская полиция напомнила, что водителям грозит штраф за непристёгнутый ремень безопасности, невнимательное вождение или использование мобильного телефона за рулём.

С аналогичным заявлением и призывами к безопасному вождению выступили Генеральная дирекция транспорта и полиция Боадильи (Мадрид), которые также разместили соответствующие публикации в социальных сетях.