Испанская полиция не позволит глумиться над погибшим тореадором

Правоохранительные органы Испании изучают многочисленные язвительные комментарии, оставленные в социальных сетях защитниками животных в связи с гибелью тореадора Виктора Баррио.

Как сообщалось ранее, 29-летний тореадор скончался после смертельного ранения, полученного на арене в Теруэле (Арагон). Это первый за последние 30 лет случай, когда бык убил тореадора.

После этой новости Интернет стал наполняться язвительными комментариями противников корриды. Испанская Гражданская гвардия предупредила, что авторов особенно злобных привлекут к ответственности по статье о разжигании ненависти. А наказание предусматривает до 14 месяцев тюремного заключения.