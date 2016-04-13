Испанская полиция: боевики ИГИЛ планировали крупные теракты в Сеуте

Испанская полиция подтвердила, что найденный в Сеуте подземный тайник с оружием и USB-накопителем связан с ИГИЛ. Террористическая организация наметила несколько потенциальных мишеней в регионе.

Тайник был обнаружен в минувший четверг в Сеуте, испанском анклаве в Северной Африке. Во вторник полицейские сообщили о завершении анализа информации на USB-носителе. По их словам, она подтвердила связь находки с ИГИЛ. Материалы с флэш-накопителя были стерты, однако полиции удалось восстановить некоторые из них, датированные 2014 годом. Согласно этим данным, группировка наметила в Сеуте шесть потенциальных целей. Это были открытые пространства, где собирается большое число людей.

В тайнике были найдены флаг с символикой ИГИЛ, четыре пистолета, два пистолета-пулемета, несколько единиц холодного оружия и боеприпасы. По словам представителей Министерства внутренних дел Испании, оружие находится в «отличном состоянии сохранности».

Гражданская гвардия, в свою очередь, подтвердила факт начала расследования происхождения оружия.