Как и в прошлом году, королевская семья Испании выбрала для поздравлений с грядущими праздниками совместное фото на природе.

Снимок был сделан во время летней поездки в Астурию, ставшей первым официальным визитом для принцессы Леонор в качестве наследницы престола.

На фотографии члены королевской семьи запечатлены широко улыбающимися в непринуждённой обстановке на одной из смотровых площадок в горах Астурии. Король Фелипе VI в куртке цвета хаки приобнимает младшую дочь инфанту Софию, а королева Летисия в белом стоит рядом с принцессой Леонор.

Снимок сопровождается текстом «С любовью и наилучшими пожеланиями счастливого Рождества и Нового года» (Con gran afecto y nuestros mejores deseos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo). Поздравления также были переведены на английский язык.

В дополнение к этому снимку, на сайте Королевского дворца появилось праздничное фото родителей действующего короля Испании дона Хуана Карлоса и доньи Софии.