Испанская кондитерская спрятала 8 тыс. евро в праздничном пироге

Клиенты испанской кондитерской Confitería Conrado (Ла-Баньеса, Леон) в этом году найдут в одном из праздничных пирогов чек на 8 тысяч евро. Приз спрятан в традиционном лакомстве роскон, которое испанцы едят на праздник Поклонения волхвов.

Счастливый пирог продается вместе с другими со 2 по 6 января. Кондитерская Confitería Conrado впервые поместила в выпечку денежный приз в 2008 году. Тогда это были 500 евро. С тех пор каждый год сумма росла. Этот ход позволил кондитерской заметно увеличить продажи.