Испанская церковь извинилась за совращение несовершеннолетних священнослужителями

Испанская церковь решила принести извинения за случаи педофилии, а также пригласила на совместную молитву о потерпевших. Испанские епископы в ответ на просьбу Папы Франциска организовали в понедельник, 20 ноября, первый день моления о жертвах насилия.

В заявлении, подготовленном Епископской комиссией по литургии, звучат слова глубокого сожаления, извинения за жестокость к детям со стороны священнослужителей, а также призыв молиться Богу о том, чтобы подобные инциденты никогда не повторялись.

Подобная служба проводится в испанской церкви впервые после того, как Исполнительный комитет Конференции католических епископов Испании принял решение об установлении дня моления о жертвах насилия над детьми, пишет 20 minutos.

Ранее понтифик призвал епископов установить подходящую дату для моления о жертвах, после чего было предложено приурочить это событие к Всемирному дню ребёнка, который отмечается ежегодно 20 ноября.