Испанка отправляла сама себе угрозы из Facebook-профиля своего бывшего

Суд Понтеведры приговорил к 3 годам и 8 месяцем лишения свободы женщину, которая использовала профиль своего бывшего партнёра в Facebook, чтобы отправлять самой себе угрозы от его имени, а позже заявила на него в полицию.

Женщина подала апелляцию, после того как в 2016 году суд вынес ей приговор за раскрытие секретов и злоупотребления доверием, а также за ложные обвинения. Её обязали выплатить штраф и компенсацию жертве в размере 7 тысяч евро.

В постановлении суда Понтеведры сообщается, что бывший партнёр подсудимой ранее привлекался к ответственности за акты домашнего насилия. Он был приговорён к общественным работам, и ему запретили приближаться к женщине ближе чем на 300 м.

Женщина зашла в профиль Facebook бывшего возлюбленного без его ведома, чтобы прочитать его переписку с другими людьми. Сообщения с его аккаунта самой себе она отправляла, чтобы нанести вред мужчине. При этом обвиняемая утверждает, что решение суда основано на «домыслах и предположениях», поскольку невозможно точно определить происхождение сообщения.