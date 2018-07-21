Испанию обязали принимать больше беженцев

Верховный суд Испании постановил, что страна должна принимать больше беженцев, поскольку она не выполнила свои обязательства перед Евросоюзом, в соответствии с договорённостью трёхлетней давности.

В сентябре 2015 года в разгар миграционного кризиса в Европе, страны-участницы ЕС достигли соглашения о перераспределении в течение двух лет 160 тысяч беженцев, прибывших в Италию и Грецию, дабы снизить нагрузку на эти две страны. Испания обязалась принять по меньшей мере 16 тысяч человек.

Доклад Офиса по делам беженцев в Испании сообщает о том, что в настоящее время, спустя полгода после истечения установленного срока, число беженцев в стране на 13% ниже запланированного.

Основываясь на этих данных суд постановил, что официальному Мадриду следует продолжить приём беженцев.

В то же время, Испания не единственная страна, не сдержавшая обещание. Квоты не соблюдаются в большинстве государств, принявших обязательства. Многие беженцы сами покинули Италию и Грецию, не дожидаясь, пока их переместят.

С другой стороны, в последние годы миграционные потоки изменились. Испания уже обогнала Грецию по количеству иммигрантов, прибывающих к её берегам, и приблизилась о этому показателю к Италии. С начала 2018 года, по данным Международной организации по миграции, в Испанию прибыло более 15 тысяч человек.