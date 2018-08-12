Испанию на конкурсе «Мисс Вселенная» впервые представит трансгендерная женщина

Модель из Андалусии станет первой в мире трансгендерной женщиной, которая примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная».

26-летняя Анхела Понсе представит страну на всемирном конкурсе красоты после победы на национальном этапе. В 2015 году девушка также стала обладательницей титула «Мисс Кадис». Сейчас модель живёт в Севилье.

Девушка поразила жюри светло-каштановыми волосами и голубыми глазами. Её рост составляет 177 см.

Понсе сделала операцию по смене пола в 2014 году.

Девушка отметила, что очень рада победе и выразила надежду на то, что её случай станет примером толерантности и уважения к себе и окружающим.