Испания вошла в первую тройку самых развратных стран Европы

Германия, Великобритания и Испания вошли в первую тройку самых развратных стран Европы. По данным портала Clubsandparties, где перечислены все свинг-клубы планеты, Германия заняла первое место с показателем в 193 заведения. Второе мест заняла Великобритания (155), а Испания – третье (113).

На любимом британцами испанском острове Майорка работают 7 заведений, а в Аликанте и на Канарах – по 12. В свою очередь, в Лондоне действует 31 клуб, а в северной части Англии – 26.

Во Франции насчитывается 61 заведение подобного рода, в Италии – 36, в Нидерландах – 29, а в считающейся сексуально раскрепощенной Швеции – только 6.

Во время своего отпуска европейские туристы тратят миллионы евро в свинг-клубах и специализированных отелях. Они часто публикуют объявления на сайтах вроде Fab Swingers, чтобы организовать свои развлечения еще до прибытия.

Впрочем, на глобальном уровне лидером оказались США, где действует 394 свинг-клуба.