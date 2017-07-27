Испания вошла в десятку самых комфортных стран для пожилых людей

Составлен рейтинг стран, где пожилым людям живется наиболее комфортно. В первую десятку вошла Испания.

Рейтинг составлен учеными из Колумбийского университета в США. Испания занимает в нем десятое место. В топ-10 также вошли Норвегия, Швеция, США, Нидерланды, Япония, Ирландия, Дания, Германия, Финляндия.

При составлении рейтинга специалисты ориентировались на пять главных критериев: безопасность, здравоохранение, экономическую разницу между богатыми и бедными, производительность трудовых ресурсов и связь поколений.