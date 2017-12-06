Испания вновь оказалась самой популярной европейской страной среди участников программы Erasmus

Испания вновь оказалась самой популярной страной среди участников европейской образовательной программы Erasmus+, сообщают национальные информационные агентства со ссылкой на данные доклада Европейской комиссии. Для учебы или прохождения практики в 2015-2016 учебном году ее выбрали в общей сложности 45 813 студентов.

Кроме того, согласно сведениям Министерства образования, культуры и спорта, в 2016 году Испания также оказалась лидером по числу принятых учащихся всех ступеней образования – ее посетило 73 803 человека, среди которых оказались школьники, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений и взрослые. Далее в рейтинге следуют Великобритания (63 274 человека) и Германия (54 929 человек).

Что касается конкретно сферы высшего образования, то с 2001 года Испания бессменно занимает первое место на европейском уровне и принимает больше всего студентов, опережая Германию (34 922 человека), Великобританию (31 362), Францию (30 145) и Италию (23 924 человека).

Среди десяти наиболее востребованных у участников программы университетов, которые отправляют и принимают наибольшее количество студентов, половину составляют испанские учебные заведения. Внутри данной группы лидирует Гранадский университет, за которым следуют столичный Комплутенсе, а также два Университет Валенсии и расположенный в этом же регионе Политехнический университет.

Что касается испанских участников программы, то за 2015-2016 учебный год Испания отправила в другие страны 45 826 студентов, что на 3 918 больше, чем годом ранее.

В общей сложности за 30 лет существования европейской программы академической мобильности Erasmus+ ее участниками стали 625 300 вузовских студентов, 73 100 учащихся средней профессиональной ступени и 114 400 представителей преподавательского и прочих коллективов. По данным Министерства образования, в 2018 году размер выделенного на Испанию бюджета Erasmus+ составит 202 401 943 евро, что на 13,5% больше, чем годом ранее.