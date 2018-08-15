Испания в июле приняла более половины прибывших в Европу мигрантов

В июле в Европу прибыло около 15 тысяч нелегальных иммигрантов, что на 18% меньше чем в 2017 году. Из них более половины, 8800 человек, достигло берегов Испании.

Таким образом, по данным европейского агентства Frontex, нелегальная миграция в Испанию выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала 2018 года общее число мигрантов, пересекших границы Евросоюза, составило 73,5 тысяч человек, на 43% меньше по сравнению с предыдущими показателями. В первую очередь спад связан со снижением миграционного давления в центральном Средиземноморье. С другой стороны, на западном средиземноморском пути миграционный поток вырос до 23,1 тысяч, что более чем в два раза превышает результаты за первое полугодие 2017 года. Для сравнения: в Италию в июле прибыло 1,9 тысяч нелегалов, на 83% меньше чем в середине прошлого года, в Грецию – 4 тысячи, или на 17% меньше по сравнению с 2017 годом. За первые шесть месяцев 2018 года число мигрантов в Италии сократилось на 81%, в Греции же оно, напротив, выросло на 75%.

Основная масса нелегалов в Испании – выходцы из Марокко, Гвинеи и Мали. Мигранты из стран к югу от Сахары составляют более ¾ от общего количества.