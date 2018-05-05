Испания - в числе стран с наименьшим количеством заявлений об изнасиловании

В 2015 году в Испании было подано 2,65 заявлений об изнасиловании из расчёта на 100 тысяч населения, что в 20 раз меньше, чем в Швеции, которая лидирует по этому показателю в Европе.

Как подчёркивает Евростат, представивший данные по 32 странам Европы, эти цифры отражают не количество совершённых изнасилований, а количество обращений в полицию. Испания показала результат «ниже среднего», став 25-ой в списке.

Эксперты отмечают, что жертвы сексуальных преступлений зачастую предпочитают не обращаться в полицию из-за длительных расследований, из страха, что им не поверят, а также из-за общественного порицания. В испанской прокуратуре также сообщают, что в 70-80% случаев жертвы изнасилования не подают заявления в полицию.

В 2016 году в Испании по подозрению в совершении преступлений против половой свободы были заведены дела в отношении 6,4 тысяч человек. Годом ранее число приговорённых к тюремному заключения за такие преступления превысило 2 тысячи человек, при этом в 64% случаев срок заключения не превышал 2 лет.