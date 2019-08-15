Испания согласна принять часть мигрантов с судна Open Arms

Правительство Испании готово принять часть мигрантов с судна испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.
По ее информации, власти королевства будут участвовать в распределении нелегалов, часть из которых также может принять Франция и Германия. В настоящий момент на судне находятся 147 мигрантов. Большинство из них были спасены в Средиземном море две недели назад.
В среду газета La Repubblica сообщила, что региональный административный суд итальянской области Лацио разрешил судну Proactiva Open Arms зайти в территориальные воды страны.
Также в Средиземном море дрейфует судно неправительственной организации Ocean Viking с 356 мигрантами на борту. Его готово принять признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. В таком случае мигранты будут доставлены в Триполи.
Источник: ТАССТемы: Общество