Испания пытается запретить «нарколодки»

Правительство Испании приняло решение запретить «на всей территории страны» надувные моторные лодки, которые прочно вошли в обиход контрабандистов, которые перевозят наркотики.

После того как стало известно, что эти лодки, получившие название «нарколанчас», используются не только для контрабанды запрещённых веществ, но и для перевозки нелегалов из Африки, правительство решило отказаться от длительного процесса подготовки законопроекта, и ввести запрет с помощью королевского декрета.

Документ предполагает создание реестра операторов надувных моторных лодок, который определит, кто может владеть и пользоваться такими транспортными средствами.

В июле Совет министров объявил о подготовке изменений к законодательству по борьбе с контрабандой, которые предусматривали ограничение круга пользователей надувных моторных лодок до государственных органов и организаций, занимающихся морскими спасательными операциями.

Таким образом, частным лицам будет запрещено пользоваться «наролодками». Новые меры позволят применять наказания за их использование и изымать лодки, даже если на них не будет контрабанды.