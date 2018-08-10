Испания продолжает стареть

В Испании зарегистрирован исторический максимум по показателям старения населения. В 2017 году удельный вес пожилых людей достиг 120%. На каждых 100 испанцев младше 16 лет приходится 120 человек в возрасте старше 64 лет.

По данным Национального статистического института, по сравнению с предыдущим годом доля пожилых людей увеличилась на два процентных пункта.

По регионам старение населения наиболее заметно в Астурии (214%), Галисии (195%) и Кастилии и Леоне (193%). Самые «молодые» автономные сообщества – Мелилья (41%) и Сеута (53%), а также Мурсия (84%) и Балеарские острова (98%).

Если нынешняя тенденция сохранится, при условии, что ожидаемая продолжительность жизни увеличится, а рождаемость сократится, то к 2030 году 30% населения Испании будет старше 65 лет. В настоящее время доля пожилых людей составляет 18%.