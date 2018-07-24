Испания превратилась в главное направление Европы для африканских мигрантов

По данным Международной организации по миграции, в период с 1 января по 15 июля 18 016 человек преодолели так называемый западный средиземноморский путь, соединяющий Марокко и Алжир с Пиренейским полуостровом, и прибыли к берегам Испании. Из Ливии в Италию по центральной части Средиземного моря приплыли 17 827 мигрантов.

В организации отмечают, что, несмотря на большее число прибывающих в Испанию, количество смертей в западной части Средиземного моря в четыре раза меньше чем в центральной.

В целом, поток мигрантов в Европу в 2018 году сократился. По состоянию на середину июля, по морю на европейский континент прибыло 50 872 человека, что более чем в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.