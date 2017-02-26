Испания планирует использовать дроны для сдерживания потока нелегалов

Власти Испании хотят защищать границы от нелегальных мигрантов с помощью беспилотников. Речь идет прежде всего об испанских территориях на севере Африки - Сеуте и Мелилье. Буквально ежедневно через эти анклавы в Европу пытаются попасть десятки мигрантов.

Высокие заборы с колючей проволокой уже не помогают. Буквально несколько дней назад 300 мигрантов предприняли попытку прорваться на территорию Сеуты. В Министерстве внутренних дел Испании уверены, что дроны помогли бы предотвратить подобные инциденты.