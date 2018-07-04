Испания лидирует по количеству прибывающих из Африки нелегалов

В июне морские границы Испании незаконно пересекло по меньшей мере 7142 нелегальных иммигранта. В Испанию из Северной Африки попало вдвое больше нелегалов чем в Италию и втрое больше чем в Грецию.

По данным портала Acnur, нынешние цифры почти в три раза превышают данные за июнь 2017 года (2682 человека). За первое полугодие 2018 года, по подсчётам Acnur, в Испанию незаконным образом проникло 17 781 мигрантов, что вдвое больше прошлогодних показателей.

Путь из Северной Африки на Пиренейский полуостров стал, таким образом, основным направлением потока нелегальной миграции в Европу.

В организации связывают увеличение количества нелегалов, направляющихся в Испанию, с несколькими факторами: опасностью пересечения центральной части Средиземного моря, сложностями при проникновении в Италию и Мальту, а также благоприятными климатическими условиями для передвижения лодок.

С начала года почти 300 человек погибло в Средиземном море в попытке добраться до испанских берегов.

Европейская комиссия пообещала выделить 25,6 млн евро на программы помощи и приёма нелегальных мигрантов, которые прибывают к южным границам Испании, в том числе в Сеуту и Мелилью. Часть этих средств будет направлена на проекты испанского Красного креста, ещё часть – на улучшение условий в центрах временного пребывания мигрантов.