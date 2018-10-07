Испания и Марокко обсуждают репатриацию несовершеннолетних мигрантов

Мадрид и Рабат ведут переговоры о возможном возвращении тысяч марокканских детей, которые нелегально прибыли в Испанию без сопровождения родителей.

По оценкам испанского правительства в стране находится около 10 тысяч несовершеннолетних мигрантов, 70% из которых – выходцы из Марокко.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Испании, переговоры по этому вопросу состоялись во время двухсторонней встречи в Эсауире 14 сентября.

Испанские власти говорят о готовности Марокко репатриировать несовершеннолетних, но отмечают, что пока конкретных планов нет и вопрос находится в стадии обсуждения.

Несовершеннолетние мигранты находятся в Испании под опекой автономных сообществ или городов, куда они прибывают. В большинстве своём это Андалусия и города-эксклавы Сеута и Мелилья.