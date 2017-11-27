Испания - единственная страна ЕС, где ухудшилась ситуация с нелегальными мигрантами

По данным Международной миграционной организации, с начала года по состоянию на 19 ноября в Европу прибыли 170 593 мигранта, из них 160 067 – по морю и 10 526 – по земле. Основную массу составили жители севера Африки. В целом динамика оказалось несколько более позитивной, чем в 2016 году, когда в регион прибыли 387 895 человек, однако в случае Испании показатели выросли в несколько раз.

За первые 11 месяцев года в страну прибыли 23 229 мигрантов, в то время как год назад эта цифра составляла 13 246 человек. Среди крупных государств ЕС страна оказалась единственной, где наблюдается тенденция к росту подобных показателей. Причина кроется в том, что Испания стала для мигрантов альтернативным путем попадания в Европу. По мнению экспертов Amnesty International, это произошло из-за отсутствия четкой миграционной политики. Глава отдела внутренней политики AI Вирхиния Альварес отмечает, что "основная проблема заключается в закрытии маршрута через Марокко, которое привело к появлению новых путей, в основном значительно более опасных". Их существование, по ее мнению, является прямым нарушением прав человека. "На сегодняшний день легального способа попасть в Испанию из Африки не существует", - объяснила Альварес. Она также заявила, что эксперты не понимают решение правительства о предоставлении убежища беженцам исключительно из Сирии, которое не охватывает мигрантов из Марокко или Алжира.

Сложившиеся схемы привели к появлению миграционной мафии. "С каждым разом растет число лиц, которые стремятся извлечь выгоду из сложной ситуации, в которой оказались эти люди, а Европа при этом совершенно не планирует выполнять обещанное", - подчеркнула Альварес. Подобные путешествия крайне опасны, и далеко не все, кто решается на них, добираются до конечной точки: на сегодняшний день при пересечении Средиземного моря погибли 2 985 человек. В 2016 году эта цифра достигала 5 143.