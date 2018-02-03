Испанец инсценировал собственное похищение, чтобы скрыть, как он провёл выходные

23 января в службу спасения поступило сообщение о мужчине, который якобы сбежал от похитителей. Мужчина связал себе руки и ноги с помощью хомутов и постучал в двери одной из местных школ с просьбами о помощи. Прибывшей на место полиции он сообщил, что на него напали, когда он парковал машину своего начальника. По его словам, трое неизвестных с иностранным акцентом угрожали ему пистолетом, надели на голову мешок и бросили в фургон. Мужчина заявил, что его удерживали на протяжении пяти суток в тёмном сыром помещении без еды и требовали денег.

Полиция начала расследование, в ходе которого «жертва похищения» изменил свои показания, а во время бесед со следователями давал противоречивые сведения. Полиция раскрыла его обман и выяснила, что все выходные мужчина провёл на вечеринках в Севилье и Дос-Эрманас, где пил и употреблял наркотики.