Испанцы вывешивают красные тряпки на балконах в знак протеста против наркопритонов

Жители центральных районов Мадрида возмущены засильем наркоманов и мелких наркоторговцев. В знак протеста они вывешивают на своих балконах и окнах красные лоскуты.

На протяжении нескольких лет антисоциальные личности незаконным образом занимают свободные квартиры. Для местных жителей такое соседство, как правило, означает шум, грязь и вонь в подъездах, незаконное подключение электроэнергии, нанесение ущерба имуществу, пожары и акты насилия. Сложившаяся ситуация доставляет неудобства как жителям домов, так и владельцам коммерческих помещений. По словам общественных активистов, в некоторых случаях при обращении недовольных в полицию имели место угрозы.

В Мадриде жители неблагополучных районов создают гражданские платформы для содействия решению проблемы. Среди пострадавших районов столицы – Лавапьес, Латина, Вальекас и Тетуан. Недавно в Испании была создана Национальная сеть городов и районов, пострадавших от наркопритонов, к которой, помимо испанской столицы, присоединилась Барселона. Планируется организовать такие же платформы в Севилье, Валенсии, Малаге, Аликанте, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Бильбао.

Организация нацелена на привлечение внимания к проблеме наркопритонов и необходимости внесения изменений на законодательном уровне. Платформы в Пуэнте-де-Вальекас и Лавапьес запустили кампанию #ATodoTrapo, в рамках которой они призывают местных жителей вывешивать на балконах и окнах лоскуты ткани красного цвета, чтобы выразить своё несогласие соседствовать с наркопритонами.

Активисты отмечают, что полиция по мере возможности оказывает содействие и вмешивается в происходящее. В то же время они сетуют на то, что столичная мэрия не уделяет проблеме достаточного внимания.