Испанцы уверены: скоро люди будут жить до 100 лет

Катастрофические изменения климата станут реальностью на нашей планете в ближайшие 30 лет. Так считает более половины испанцев, которые приняли участие в опросе Ulises. Примерно столько же респондентов считают, что человечество ждут колоссальные медицинские прорывы, например, лекарство от болезни Альцгеймера или рака.

52,7% опрошенных ожидают катастрофических изменений климата. Причем молодое поколение в возрасте от 18 до 24 лет настроено более пессимистично. Кроме того, 39,2% убеждены в том, что мир столкнется с крупным энергетическим кризисом.

В будущем большинство автомобилей будут электрическими или будут работать на возобновляемых источниках энергии, уверены 51,2%. 41% считают, что возобновляемые источники энергии являются единственным спасением для планеты.

Почти половина (49,4%) считает, что будет найдено лечение, которое приведет к задержке старения и позволит людям жить в среднем 100 лет.

Только 18,4% считают, что в течение 30 лет Испания станет республикой. Не многим более 16% видят Каталонию в качестве независимого государства. С другой стороны, хотя Европа страдает от политических кризисов, лишь 16,4% опрошенных считают, что ЕС распадется.

10,8% респондентов считают, что будет найдена жизнь на других планетах. 37% полагают, что скоро спорт и праздники с участием животных запретят. 43,7% опрошенных прогнозирует, что банкноты и монеты, исчезнут и будут заменены электронными деньгами.