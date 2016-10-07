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          Новости Испании » Новости » Общество » Испанцы уверены: скоро люди будут жить до 100 лет

          Испанцы уверены: скоро люди будут жить до 100 лет

          20:43 07.10.2016

          Катастрофические изменения климата станут реальностью на нашей планете в ближайшие 30 лет. Так считает более половины испанцев, которые приняли участие в опросе Ulises. Примерно столько же респондентов считают, что человечество ждут колоссальные медицинские прорывы, например, лекарство от болезни Альцгеймера или рака.

          52,7% опрошенных ожидают катастрофических изменений климата. Причем молодое поколение в возрасте от 18 до 24 лет настроено более пессимистично. Кроме того, 39,2% убеждены в том, что мир столкнется с крупным энергетическим кризисом.

          В будущем большинство автомобилей будут электрическими или будут работать на возобновляемых источниках энергии, уверены 51,2%. 41% считают, что возобновляемые источники энергии являются единственным спасением для планеты.

          Почти половина (49,4%) считает, что будет найдено лечение, которое приведет к задержке старения и позволит людям жить в среднем 100 лет.

          Только 18,4% считают, что в течение 30 лет Испания станет республикой. Не многим более 16% видят Каталонию в качестве независимого государства. С другой стороны, хотя Европа страдает от политических кризисов, лишь 16,4% опрошенных считают, что ЕС распадется.

          10,8% респондентов считают, что будет найдена жизнь на других планетах. 37% полагают, что скоро спорт и праздники с участием животных запретят. 43,7% опрошенных прогнозирует, что банкноты и монеты, исчезнут и будут заменены электронными деньгами.

          Темы: Общество

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