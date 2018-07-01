Испанцы стали меньше курить, но больше пить

Состояние здоровья испанского населения сегодня хуже, чем пять лет назад. 757,8 тысяч человек считают своё здоровье «плохим или очень плохим». Опрос Национального статистического института проводится каждые пять лет. Он показал, что количество визитов к врачу выросло на 5,7% по сравнению с 2012 годом и достигло рекордного уровня. 86,8% испанцев хотя бы один раз за год побывали на приёме у специалиста, а каждый третий испанец по меньшей мере однажды вызывал скорую в течение последних 12 месяцев.

Вырос также уровень потребления медикаментов. Если в 2012 году лекарства пили 56% жителей Испании, то в настоящее время этот показатель составляет 65%.

Специалисты отмечают, что результаты опроса свидетельствовуют о старении населения, которое страдает от хронических заболеваний. Среди основных проблем – повышенное давление (20%), боли в пояснице (19,8%), артроз (18,3%), повышенный уровень холестерина (18%) и аллергия (16%).

Среди положительных результатов исследования выделяется сокращение потребления табака на 7%. В 2012 почти 24% испанцев курили ежедневно, а в 2017 году их число снизилось до 22%.

С другой стороны, жители страны стали употреблять на 8% больше алкоголя. 14,7% населения сообщили, что пьют алкогольные напитки каждые выходные. В то же время, по сравнению с показателями десятилетней давности, пьющих стало меньше. Доля респондентов, заявивших, что они употребляют алкоголь «время от времени», сократилась с 48,4% до 36,5%. Среди молодёжи каждый десятый пьёт примерно раз в месяц, а каждый двадцатый – раз в неделю.

Ещё одна значимая проблема связана с массой тела. Более половины испанцев (54,5%) страдают от лишнего веса или ожирения. По сравнению с предыдущим опросом их доля выросла на один процентный пункт. При этом среди несовершеннолетних эта проблема встречается у каждого десятого.