Испанцы собирают чемодан за четыре часа

Жители Испании в среднем тратят 4,3 часа на сборы в дорогу и поиск жилья в путешествии, а на поиск информации о направлении у них уходит 4,82 часа.

Такие данные приводит портал Booking.com, который провёл исследование среди 21,5 тысячи путешественников со всего мира.

В зависимости от направления, испанцам требуется разное количество времени на то, чтобы решить, что взять с собой. 45% респондентов ответили, что тратят больше времени на городские направления, 36% – на пляжные направления.

Как сообщается в исследовании, 39% испанцев считают сборы увлекательной составляющей путешествия, в то время как 50% заявили, что именно с этим связаны их самые большие переживания по поводу поездки. 58% больше всего волнует то, какая погода будет в месте назначения, 55% обеспокоены поиском информации о направлении.

Собирая чемодан, 24% испанцев руководствуется актуальными модными тенденциями, 73% советуется с родственниками и друзьями, 35% – ориентируется на образы из телепередач и сериалов, 28% подражает стилю инфлюэнсеров из социальных сетей.

Более половины испанцев заявило, что берёт с собой в путешествие слишком много вещей, в то время как 8% берут недостаточно. 30% сообщили, что забывают важные вещи, например, зарядные устройства. Самой большой неприятностью, связанной с багажом, оказался разлитый в чемодане шампунь – о таких случаях рассказали 7% респондентов.