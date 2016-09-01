Испанцы считают себя самой привлекательной нацией

Жители Бельгии, Дании, Германии, Финляндии, Нидерландов и Норвегии считают испанцев самой привлекательной нацией в мире. Как сообщают информагентства страны со ссылкой на данные поисковика Momondo.es, сами ее представители придерживаются такого же мнения.

Так, испанкам в равной степени нравятся как их земляки (39%), так и итальянцы (39%). Испанские мужчины в этом смысле более патриотичны – 49% из них предпочитают местных женщин любым другим. 29% голосуют за итальянок, а еще 15% - за бразильянок. По версии представителей молодого поколения в возрасте от 18 до 22 лет, в тройку лидров входят испанцы (29%), итальянцы (23%) и жители США (22%).

Результаты опроса также показали, что 35% испанских мужчин хотя бы раз завязывали романы в отпуске. Среди женщин эта цифра составляет 24%. В силу того, что молодежь чаще путешествует и легче признает факт подобных связей, в группе от 18 до 35 лет курортные романы случались у 35% респондентов, в то время как среди опрошенных старше 56 признались только 24%.