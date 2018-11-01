Испанцы - самые скромные в Европе?

Испанцам меньше всех в Европе свойственно чувство превосходства по отношению к другим культурам.

Организация Pew Research Centre провела в 2015-2017 годах исследование о толерантности в Европе, в котором приняли участие 56 тысяч человек из 34 стран. Опросы показали, что лишь 20% испанцев ставят свою культуру выше остальных. Для сравнения: в Великобритании этот показатель составляет 46%, в Португалии– 47%, а в Греции достигает 89%. Чтобы выяснить, насколько развито у той или иной нации чувство превосходства, участников спрашивали, согласны ли они с выражением «Наши люди несовершенны, но наша культура выше других».

Исследование также показало, что Испания находится в числе самых терпимых по отношению к мусульманам стран Европы. 74% испанцев заявили, что готовы были бы принять мусульманина в семью. Лучше к представителям этой религии относятся только в Бельгии (77%), Швеции (80%), Дании (81%) и Нидерландах (88%), а немецкое общество является самым нетерпимым к исламу (7%).

Ещё один показатель толерантности, по которому Испания оказалась в лидерах, – отношение к однополым бракам, противниками которых оказалось лишь13% жителей.