Испанцы протестуют против приговора для членов La Manada

Суд провинции Наварра вынес в четверг приговор в отношении пятерых членов группы, известной как La Manada («Стая»), против которых было выдвинуто обвинение в групповом изнасиловании девушки во время праздника Сан-Фермин в Памплоне в 2016 году.

Подсудимые получили по девять лет тюремного заключения за понуждение к действиям сексуального характера. Со всех участников группы (Хосе Анхеля Пренда, Анхеля Поса, Хесуса Эскудеро, Антонио Герреро и Альфонсо Хесуса Кабесуэло) были сняты обвинения в изнасиловании, грабеже с применением насилия и посягательстве на личную жизнь. В приговоре отмечается, что «отсутствуют доказательства применения физической силы по отношению к истице».

После того как был обнародован текст приговора, по всей Испании тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить своё возмущение и несогласие с решением суда. Манифестации были организованы феминистскими организациями. В них приняли участие представители политических партий, профсоюзов и общественных организаций. Участники протестов требовали «справедливого суда» и выражали поддержку пострадавшей, заявляя, что верят в то, что она стала жертвой изнасилования. Акции прошли в Памплоне, где произошёл инцидент, в Севилье, уроженцами которой являются члены «Стаи», а также в Мадриде, Валенсии, Барселоне, Бильбао и других городах. К протестам присоединились активисты из разных стран: Великобритании, Франции, Бельгии и Германии.

Несогласие с приговором выразили некоторые политики, включая социалиста Пабло Иглесиаса и мэра Барселоны Аду Колау, а также испанские знаменитости. На платформе Change.org появилась петиция о снятии с должности судей, которые вынесли приговор.