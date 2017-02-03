Испанцы перестали покупать оливковое масло средней ценовой категории

Объемы продаж оливкового масла средней ценовой категории в Испании заметно сократились: в свете заметного роста цен на этот продукт в прошлом году потребители все чаще делают выбор в пользу либо наиболее бюджетных, либо, напротив, премиум-вариантов, пишет El Mundo.

Оливковое масло – обязательный ингредиент испанской кухни, но вместе с тем и один из самых чувствительных к росту цен. Потребители от него не отказываются, однако переходят на более дешевые сорта. Так, по данным консалтинговой компании Nielsen, в прошлом году средняя стоимость масла выросла на 9% и составила 3,73 евро, в то время как объемы продаж снизились на 3%. Параллельно с ростом спроса на бюджетные варианты, продажи масел уровня "супер-премиум" выросли на 20%.

Дорогим в Испании считается масло, цена на которое находится выше психологической отметки в 3 евро – ее испанцы считают разумной для данного вида продуктов. Так, продажи масла самой экономичной категории (дешевле 3,36 евро за литр при средней цене в 3,73 евро) в прошлом году выросли на 2%, а его доля в общем объеме составила 46%. Что касается масла "супер-премиум" стоимостью более 5,22 евро за литр, то его доля не превышает 2%, однако объемы продаж в прошлом году выросли на 20%. Продажи продукта категории "премиум" стоимостью от 4 до 5,22 евро, в свою очередь, сократились на 4%. На его долю приходится 15% от общего объема продаж.

Источники в секторе отметили, что наблюдающаяся на рынке ситуация также свидетельствует о росте объемов потребления оливкового масла, в то время как подсолнечное или пальмовое, напротив, теряют популярность.