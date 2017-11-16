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          Новости Испании » Новости » Общество » Испанцы и японцы вновь возглавили мировой рейтинг долгожителей

          Испанцы и японцы вновь возглавили мировой рейтинг долгожителей

          17:48 16.11.2017

          Япония и Испания вновь возглавили список стран с наибольшей ожидаемой продолжительностью жизни, пишет газета ABC со ссылкой на последние данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Испанцы живут в среднем 83 года, а японцы – 83,9 года. Cреди женщин эта цифра оказалась еще выше: испанки доживают примерно до 85,8 года.

          Подобные результаты обычно свидетельствуют о хорошем здоровье населения и высоком уровне здравоохранения, однако в Испании в этом смысле наблюдается ряд недочетов. Так, период ожидания операций на бедре для пожилого населения является одним из самых продолжительных в развитых странах, уровень смертности от онкологии по-прежнему остается высоким, число больных диабетом резко возросло, а показатели смертности от инсульта остаются одними из самых высоких, равно как и численность пациентов с болезнями, приводящих к деменции. 

          Данные проблемы наблюдаются не только в Испании: через 33 года возраст 40% населения Японии, Португалии, Греции и Южной Кореи будет составлять более 65 лет, что повлечет за собой соответствующие расходы на здравоохранение. Эта тенденция коснется и Китая, где к 2050 году численность населения старше 65 лет вырастет в три раза. 

          Последние данные ОЭСР свидетельствуют о значительных улучшениях в большинстве стран-членов организации, но вместе с тем указывают и на возможные трудности. В числе главных проблем эксперты называют вышеупомянутое старение населения, а также вредные привычки, подверженность воздействию загрязнений окружающей среды и раковые заболевания. 

          Основной причиной смертности на сегодняшний день являются проблемы с сердцем, однако уже в скором будущем на первое место может выйти онкология. В Испании, к примеру, рак уже вызывает больше смертей, чем сердечно-сосудистые заболевания. Впрочем, это нельзя списать на недостаточно успешную работу в сфере лечения онкологии: подобые результаты в большей степени отражают старение населения, а возраст является одним из важнейших факторов риска. Только в 10% случаев рак является наследственным; во всех остальных случаях он связан с курением, лишним весом, употреблением алкоголя, недостатком физической активности, подверженности вредному влиянию окружающей среды и солнцу. 

          С точки зрения снижения этих цифр важнейшую роль играют профилактика и ранняя диагностика, и в этом смысле Испания показала хорошие результаты. В первую очередь это касается лечения рака груди: число проводимых маммографий в стране является одним из самых высоких, а уровень смертности от этого заболевания, напротив, одним из самых низких. 

          Впрочем, с точки зрения прочих методов профилактики, которые можно применять самостоятельно в повседневной жизни, испанцы оказались далеко не самыми сознательными борцами за здоровье: они занимают одно из последних мест по объему потребления овощей и едят мало фруктов. Сидячий образ жизни также является крайне актуальной проблемой. Все три этих фактора входят в десятку причин, которые чаще всего провоцируют заболевания. Надеяться на смену поколений в этом смысле тоже не приходится: испанские дети также едят мало овощей, а уровень ожирения среди них вызывает серьезное беспокойство. 

          Немаловажным и тревожным следствием старения населения также является долгое ожидание необходимых операций. В особенности эта тенденция касается хирургического лечения катаракты, а также замены тазобедренных и коленных суставов. Средний срок ожидания операции на бедре в Испании достигает 100 дней, в то время как в Дании этот показатель составляет 41 день, в Италии – 49 дней, а в Израиле – 54 дня. Впрочем, в Польше и Чили ситуация еще более критическая: подобных операций здесь ждут около 200 дней. 

          Темы: Общество

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