Испанцы ежедневно тратят от 5 до 15 минут на поиск парковки

Также оказалось, что чаще в работе используют автомобиль в центре и на юге страны. Большинство таких работников – мужчины.

50% опрошенных заявили, что они тратят от 5 до 15 минут на поиск свободного парковочного места. С первого раза его удаётся найти лишь четверти участников опроса. В случае нахождения в зоне платной стоянки 38% водителей стараются внести оплату со значительным запасом во избежание штрафа, 37% оплачивает дополнительные 6-10 минут, а 20% – 10-15 минут. При этом 76% заявили, что ни разу не были оштрафованы в рабочее время.

Кроме того, в результате исследования выяснилось, что 17% работников из числа тех, кто использует автомобиль для работы, еженедельно посвящают от 2 до 3 часов выполнению задач, связанных с возмещением расходов на автомобиль. 66% всегда обращается за компенсацией к работодателю, несмотря на то, что большинство признаёт, что это одно из самых затратных по времени и скучных занятий, наряду с административной работой и совещаниями.

Данные были получены на основе опроса 1000 человек.