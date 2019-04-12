Испанцы едят мяса в шесть раз больше, чем советуют врачи

Испанцы едят в шесть раз больше мяса, чем рекомендуют медики. А когда речь заходит о переработанном мясе (колбасах, хамоне), то тут испанцы превышают норму аж в восемь раз. Такие данные озвучили в Барселоне представители организации Justicia Alimentaria, которая занимается изучением пищевых привычек. «Мы едим много мяса, особенно мужчины. И болеем из-за этого», - заявил глава организации Хавьер Гусман.